Минздрав отчитался о двукратном снижении заболеваемости ВИЧ в России за 10 лет

Число зарегистрированных новых случаев ВИЧ в России сократилось в 2025 году вдвое по сравнению с 2016 годом и достигло исторического минимума. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава.

Всего в 2025 году выявили 43 тыс. новых случаев заболевания. Этот показатель оказался почти на 11% ниже, чем годом ранее. Расширился охват антиретровирусной терапии — к концу 2025 года он достиг 91,8% пациентов с ВИЧ, состоящих на диспансерном учете. Тестирование на ВИЧ-инфекцию в прошлом году прошли 40% российских граждан.

С начала реализации в 2016 году государственной стратегии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции удалось не только взять эпидемический процесс под контроль, но и изменить его динамику, отметили в Минздраве. Согласно обновленной в 2020 году стратегии, к 2030 году ВИЧ не должен будет представлять угрозу для общественного здоровья.

Как писал «Ъ», в 2025 году общая сумма закупок антиретровирусных препаратов в России достигла рекордных 42,98 млрд руб. Это на 17% больше прошлогоднего показателя. Терапия охватывает 91% от общего числа инфицированных.

