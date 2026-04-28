Иммунодефицит не в дефиците

В 2025 году государство выделило почти 43 млрд руб. на закупки препаратов антиретровирусной терапии — на 17% больше, чем годом ранее. В результате физический объем купленных лекарств впервые максимально приблизился к количеству пациентов, официально получающих лечение. Однако Минздрав закупает препараты для 882 тыс. человек, состоящих на диспансерном учете, а Роспотребнадзор утверждает, что в России живут более 1,23 млн ВИЧ-положительных людей. Эксперты настаивают: чтобы лечить всех, необходимо увеличить финансирование еще на 20–25 млрд руб. в год.

Экспертная группа «Здравресурс» проанализировала государственные закупки антиретровирусных препаратов в 2025 году. По ее данным, общая сумма закупок достигла рекордного уровня — 42,98 млрд руб. По сравнению с 2024 годом объем финансирования увеличился на 17% — это 6,22 млрд руб. в абсолютном выражении. На 32% вырос совокупный объем фактически закупленных препаратов — в общей сложности 805 253 годовых курса.

Авторы отчета называют это «историческим достижением», поясняя: впервые объем закупленных АРВ-препаратов настолько приблизился к количеству пациентов, официально получающих терапию.

Впрочем, сам же «Здравресурс» напоминает про давнюю проблему статистики в этой сфере. Дело в том, что Министерство здравоохранения РФ опирается на данные диспансерного учета и Федерального регистра людей, живущих с ВИЧ,— это 882 тыс. человек. Однако у Роспотребнадзора зафиксировано более 1,23 млн граждан с лабораторно подтвержденным диагнозом. Таким образом, около 350 тыс. людей с ВИЧ (28,4%) фактически остаются за пределами государственной системы медицинского наблюдения и не учитываются при планировании бюджета на закупку АРВТ, говорят аналитики. Лечение этих граждан потребует еще 20–25 млрд руб. ежегодно, подчеркивают авторы отчета.

В результате охват терапией остается недостаточно эффективным, настаивают эксперты. Исходя из объемов закупок, в 2025 году лечением обеспечены 91% пациентов из числа состоящих на диспансерном учете. Однако при сопоставлении с общим оценочным числом ВИЧ-инфицированных фактический охват составляет лишь 65%. Доля пациентов с подавленной вирусной нагрузкой (показатель успешного лечения ВИЧ) за последнее время снизилась незначительно: с 79,9% в 2021 году до 77,9% в 2025 году. И это лишь 51,1% от общего выявленного числа людей с ВИЧ в стране.

Средняя стоимость годовой схемы лечения в 2025 году составила 75 981 руб. А если делать упор на «бюджетные позиции», которые чаще всего закупает государство, то 51 351 руб., подсчитали авторы анализа. Они отметили, что отдельные лекарства значительно выросли в цене — например, абакавир подорожал в 5,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Авторы анализа предлагают увеличить федеральное финансирование закупок до 66–70 млрд руб., повысить вирусологическую эффективность лечения, поддержать разработку отечественных инновационных препаратов пролонгированного действия, упростить получение терапии вне места регистрации и внедрить механизм обеспечения препаратами до 180 дней (сейчас пациент может получить запас на 30–90 дней).

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский подтверждает, что закупка лекарств ведется только для граждан, состоящих в федеральном регистре, поэтому примерно 350 тыс. человек остаются без терапии. Он перечисляет ряд причин, почему люди не регистрируются в центрах СПИДа: они могут не осознавать опасность заболевания или вообще не верить в существование ВИЧ; могут испытывают страх, депрессию, недоверие к госорганам; наконец, могут жить далеко от центра. «Это большая проблема, так как нелеченые люди остаются источниками инфекции. В среднем через 11 лет у 50% не получающих терапию развиваются угрожающие жизни состояния. Ежегодно от СПИДа умирают около 30 тыс. ВИЧ-инфицированных, их средний возраст — 42 года, это огромные потери,— комментирует господин Покровский.— Минздрав говорит: "Поскольку у нас нет свидетельств, кроме данных по антителам, их вроде как не существует". Но на самом деле надо всячески развивать программы по привлечению этих людей к лечению».

В пресс-службе Минздрава РФ настаивают: «Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, служит инструментом верификации лабораторных исследований, фиксируя сведения о лицах с подтвержденным положительным результатом тестирования и исключая дублирование учета за счет применения уникальных идентификаторов». Ведомство утверждает, что эпидемический процесс взят под контроль, более того — удалось изменить его динамику: «С 2016 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ сократился вдвое, достигнув исторического минимума». Охват антиретровирусной терапией расширяется, заявили в Минздраве: на конец 2025 года этот показатель достиг 91,8%, превысив порог в 90%, установленный государственной стратегией противодействия ВИЧ.

Наталья Костарнова