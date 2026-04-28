Закупки препаратов от ВИЧ-инфекции достигли рекордных 43 млрд руб. в 2025 году

Общая сумма закупок антиретровирусных препаратов (АРВ) в России достигла рекордных 42,98 млрд руб. в 2025 году. Это на 17% больше прошлогоднего показателя, следует из анализа экспертной группы «Здравресурс», с которым ознакомился «Ъ».

Объем закупок в годовых курсах вырос на 32%, до 805,3 тыс. Это «историческое достижение» — впервые физический объем совпал с числом пациентов на терапии, указано в отчете.

В России, по данным Роспотребнадзора, более 1,23 млн человек с лабораторно подтвержденным ВИЧ, но Минздрав учитывает лишь 882 тыс. диспансерных пациентов. Разница — почти 350 тыс. (28,4%) — остается вне госнаблюдения. Для их лечения нужно дополнительно 20–25 млрд руб. в год, подсчитали эксперты.

Охват терапией среди диспансерных больных — 91%, от общего числа инфицированных — 65%. Доля пациентов с подавленной вирусной нагрузкой снизилась с 79,9% в 2021 году до 77,9% в 2025-м. Число неуспешных случаев (когда вирус активен) выросло со 133 тыс. до 178 тыс. В целом вирус подавлен только у 51,1% всех выявленных ВИЧ-позитивных.

Средняя стоимость годовой схемы лечения — 75,9 тыс. руб., «бюджетных» позиций — 51,3 тыс. руб. «Период минимальных цен» 2023 года закончился удорожанием: абакавир подорожал в 5,5 раза с 2021 года.

Авторы отчета предлагают увеличить финансирование до 66–70 млрд руб., повысить эффективность лечения, поддержать отечественные пролонгированные препараты, упростить получение терапии вне места регистрации по принципу «лекарство следует за пациентом» и перейти на обеспечение на 180 дней (сейчас 30–90 дней).

