Режим беспилотной опасности отменен в Тюменской области

В Тюменской области отменили режим опасности атаки дронов, передает информационный центр правительства региона. Он действовал на территории области около четырех часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности в Тюменской области был введен примерно в 10:00. Это произошло после того, как аналогичные меры были введены в соседних регионах — в Свердловской и Курганской областях. В граничащем со Свердловской областью Пермском крае произошел пожар на промплощадке после атаки БПЛА.

Ирина Пичурина