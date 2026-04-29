За билетами на матч «Локомотива» выстроилась многотысячная онлайн-очередь

Продажа билетов на пятый матч полуфинальной серии «Локомотив» — «Авангард» открылась 29 апреля в 11:00. По состоянию на 11:50 в онлайн-очереди на сайте ярославского клуба стояли свыше 9,8 тыс. человек.

Арена-2000, Ярославль

Арена-2000, Ярославль

Некоторые пользователи пишут в соцсетях, что билетов на игру уже нет. Также билеты продаются в кассах. Цены на них начинаются от 1,4 тыс. руб.

Пятый матч пройдет 2 мая в Ярославле на «Арене-2000». Сейчас в серии ведет омский «Авангард» со счетом 2:1. Следующий матч состоится в Омске 30 апреля.

Алла Чижова