Для благоустройства набережной озера Неро за 2 млрд не смогли найти подрядчика

Торги по поиску подрядной организации для благоустройства набережной озера Неро в Ростове Великом признали несостоявшимися. Как указывается на портале госзакупок, никто не подал заявок.

Визуализация благоустройства

Фото: Правительство Ярославской области Визуализация благоустройства

Начальная цена контракта на благоустройство определена в 2,1 млрд руб. Как сообщал ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев, из них 1,5 млрд руб. — федеральные средства. Заказчик благоустройства — МБУ «Центр архитектуры и градостроительства».

В рамках контракта на участке улицы Подозерка протяженностью более 2,3 км сделают тротуары и велодорожки. Запланированы работы по устройству электросетей, геопластике, озеленению и установке малых архитектурных форм.

На благоустраиваемой территории появятся фонтан «Сфера 3.0», качели, пляжные зонты, деревянная беседка, туалет, понтонный причал для лодок, скейт-площадка и другие объекты. Завершить благоустройство набережной хотят к 2028 году. После несостоявшихся торгов заказчик либо объявит новые торги, либо заключит контракт с единственным поставщиком при наличии согласования.

В августе 2025 года вдоль озера стартовал капремонт канализационных сетей. Сейчас он завершается. На эти работы выделено более 1 млрд руб.

Алла Чижова