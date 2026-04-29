«Сбер» за первый квартал заработал более 500 млрд рублей чистой прибыли

В первом квартале 2026 года Сбербанк получил 507,9 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность капитала достигла 24,4%. Это следует из отчетности «Сбера».

«Мы нарастили присутствие на всех ключевых рынках банковского сектора. Доля “Сбера” в розничном кредитовании превысила 50%, а в корпоративном — выросла до 33,2%»,— отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Операционные расходы группы увеличились на 15,8%, до 303,5 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию увеличилась на 16,7%, до 23,8 руб. Совокупный кредитный портфель «Сбера» вырос на 1,9%, до 51,6 трлн руб.

По прогнозам Центробанка, прибыль российских банков по итогам года составит 3,3–3,8 трлн руб. По итогам 2025 года банки получили 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Это на 8,6% меньше год к году.