Набиуллина рассказала об ожиданиях ЦБ по поводу прибыли банков в 2026 году

По итогам 2026 года Центробанк (ЦБ) ожидает прибыль российских банков на уровне 2025-го — в диапазоне 3,3–3,8 трлн руб. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с кредитными организациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Некоторые банки и аналитики оптимистичнее в своих прогнозах, ждут снижения отчислений в резервы, но мы пока здесь осторожнее в оценках. Если будет лучше, хорошо, банки сформируют дополнительный запас капитала»,— уточнила госпожа Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

ЦБ сохраняет ожидания по темпам роста кредитования на этот год. По корпоративным кредитам прогнозируется рост в диапазоне 7–12%, по ипотеке — 6–11%. «Мы также ожидаем, что к росту вернется необеспеченное потребительское кредитование. Оцениваем его в диапазоне 4–9% за счет снижения ставок и долгового бремени»,— добавила глава регулятора.

По итогам 2025 года российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли. В годовом выражении прибыль сократилась на 8,6%. ЦБ объяснял, что банки увеличили отчисления в резервы и операционные расходы, что «частично нивелировало рост чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов». В рейтинговой службе НРА ожидают, что прибыль банковского сектора в 2026 году будет несколько ниже результата прошлого года, в Совкомбанке, напротив, прогнозируют, что показатель «окажется немного выше».

Подробности — в материале «Ъ» «Прибылое помнится с трудом».