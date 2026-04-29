В Новосибирской области найден мертвым глава отдела управления ветеринарии

Глава отдела противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур найден мертвым. Его жена назвала причиной смерти проблемы с сердцем.

«Человек умер, соболезнования родным и близким. Точную причину произошедшего установят органы дознания»,— сообщил ТАСС начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Супруга умершего Елена рассказала, что перед смертью он ушел на больничный. По ее словам, 28 апреля у мужчины отказало сердце. «Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность»,— заявила она изданию «НГС. Новости».

BFM со ссылкой на источник сообщает, что Сергей Тур «был обнаружен мертвым в собственном автомобиле с огнестрельным ранением». Собеседник издания добавил, что «предварительно, смерть не носит криминальный характер».

Сергею Туру было 43 года. Он возглавлял отдел организации противоэпизоотических, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина). Управление ветеринарии, в котором он работал, отвечало за введенные в области весной ограничения из-за заболеваний скота, по факту которых принималось решение о массовом убое животных. После этого своего поста лишился областной глава Минсельхоза.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ-Сибирь» «Министр отпущения».