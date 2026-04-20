В Новосибирске назвали преемника уволенного после скандала с убоем скота вице-премьера

Глава Новосибирского района одноименной области Андрей Михайлов может занять место отправленного в отставку министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова. Об этом сообщает местный портал «Континент Сибирь» со ссылкой на несколько источников.

Издание подтвердило, что кандидатуру на пост министра обсудят на ближайшей сессии Заксобрания, которая состоится 23 апреля. Господин Михайлов с 2019 года возглавляет Новосибирский район, примыкающий к региональному центру.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня отправил в отставку вице-премьера регионального правительства — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. В правительстве региона он курировал блок сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии. Поводом для увольнения стали «накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы», в том числе неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей. В частности, имя чиновника связано с массовым изъятием у фермеров и убоем домашнего скота из-за вспышки в регионе пастереллеза.