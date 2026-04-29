Яроблдума приняла на работу депутата Андрея Власова
Депутат Андрей Власов принят на работу на профессиональной постоянной основе в Ярославскую областную думу. Решение было принято 28 апреля на заседании думы на основании письменного заявления господина Власова.
Андрей Власов является членом комитетов по образованию и социальной политике. Входит во фракцию «Единой России». Ранее был депутатом муниципалитета Ярославля.
В настоящее время в Ярославской областной думе на профессиональной постоянной основе работают 28 из 46 депутатов.