За год каршерингом в Ярославской области воспользовались 400 тысяч раз

В Ярославской области за год работы каршеринга пользователи совершили 400 тыс. поездок. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Зоя Голицына

Общий пробег составил 10 млн км. Автомобилями пользуются как для передвижения по городу, так и для междугородних поездок, например в Нижний Новгород.

За год автопарк вырос с 300 до 400 машин. Наибольшей популярностью в регионе пользовались автомобили экономкласса и кроссоверы Geely Emgrand, Haval Jolion, Kia Rio X и Nissan Qashqai. Чаще всего каршеринг берут в пятницу, приоритетными локациями для поездок стали улица Кирова, Советская площадь, парк «Стрелка», набережные и ТЦ.

Каршеринг компании «Делимобиль» начал работу в регионе 28 апреля 2025 года. Первым городом, где появился сервис, стал Ярославль. С июня его запустили в Переславле-Залесском, Рыбинске, Угличе и Ростове Великом. В этом году автомобили получили местные ярославские номера.

Алла Чижова