Нижегородский коммунальный оператор подал иск к «Роскапстрою» на 3,4 млрд рублей

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) подало иск к ФАУ «Роскапстрой», модернизирующему Нижегородскую станцию аэрации (НСА), еще на 3,36 млрд руб. Дата рассмотрения иска в областном арбитражном суде пока не назначена.

Ранее ОКО решило расторгнуть договор на модернизацию НСА, заключенный без конкурса в 2022 году. Договор предусматривал полную реконструкцию станции, сейчас его цена в карточке на сайте госзакупок составляет 11,76 млрд руб. Однако при исполнении возникла необходимость поделить его на этапы, о завершении первого, не считая устранения недостатков и пусконаладочных работ, в ОКО сообщали в конце 2025 года. На тот момент стоимость первой очереди заказчик оценивал в 7,32 млрд руб.

Генподрядчик с односторонним отказом от контракта не согласен и оспаривает это решение в суде. ОКО также предпринял неудачную попытку включить «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, но Федеральная антимонопольная служба после двух дней раздумий в этом отказала.

Кроме того, коммунальный оператор насчитал 196,4 млн руб. неустойки и пытается взыскать ее через суд. На вчерашнем заседании представители заказчика сообщили, что федеральному учреждению перечислили 6,6 млрд руб. по договору, а неисполненные им обязательства составили 2,9 млрд руб. В «Роскапстрое» с этим не согласны.

Галина Шамберина