ОКО не увидело миллиарды

Арбитражный суд начал рассматривать спор о взыскании 196,4 млн руб. неустойки со строителей Нижегородской станции аэрации (НСА). Эту сумму муниципальное АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, бывший «Нижегородский водоканал») просит взыскать с генподрядчика ФАУ «Роскапстрой», решив расторгнуть договор на реконструкцию станции. Представители заказчика сообщили, что федеральному учреждению перечислили 6,6 млрд руб. по договору, а неисполненные им обязательства составили 2,9 млрд руб. В «Роскапстрое» с этим не согласны. Там считают, что заказчик уже принял у компании первую очередь обновленной НСА, провел испытания и запустил оборудование. В задержке работ юрист «Роскапстроя» также обвинил ОКО, так как заказчик вовремя не предоставил генподрядчику проектную документацию.

Заказчик и генподрядчик модернизации нижегородской станции аэрации в суде выясняют, сколько работ на самом деле выполнено

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде Нижегородской области началось первое судебное разбирательство между АО «Объединенный коммунальный оператор» и федеральным автономным учреждением «Роскапстрой». Как писал «Ъ-Приволжье», ОКО заключило с «Роскапстроем» контракт на реконструкцию перовой очереди Нижегородской станции аэрации. Сейчас там идут пусконаладочные работы. В этой ситуации ОКО в одностороннем порядке решило разорвать договор с «Роскапстроем». Генподрядчик намерен отменить это решение через суд.

Впереди у Нижнего Новгорода вторая очередь модернизации НСА ориентировочной стоимостью около 20 млрд руб. Проект второй очереди уже прошел экологическую экспертизу, а ОКО начало подготовку к проведению торгов по выбору подрядчика.

В суде юристы ОКО попросили взыскать неустойку с ФАУ «Роскапстрой» в размере 196,4 млн руб.

Представитель истца Светлана Ермакова рассказала, что генподрядчик должен был завершить строительные работы на НСА до 3 октября 2025 года, но в оговоренный срок не уложился. «Всего по договору генподрядчик выполнил работ на 3,26 млрд руб. Эта сумма всех выполненных и принятых работ. Другие работы генподрядчиком не выполнялись и не выполнены до настоящего времени, несмотря на то, что ему неоднократно направлялись письма о нарушении сроков»,— рассказала Светлана Ермакова, отметив, что работы у «Роскапстроя» принимались с замечаниями, часть из которых компания так и не устранила.

По версии истца, ОКО как заказчик исправно авансировал и оплачивал работы по договору, перечислив «Роскапстрою» в общей сложности 6,616 млрд руб. — в два раза больше, чем было принято работ.

При этом ОКО скорректировало концессию по развитию систем водоснабжения и водоотведения с Нижним Новгородом и уменьшило общую стоимость реконструкции НСА до 6,2 млрд руб. «Роскапстрой» с этим уменьшением не согласился и дополнительное соглашение подписывать не стал. Однако заказчик от этой суммы рассчитал размер неустойки за нарушение сроков работ, решив, что генподрядчик не выполнил работы на 2,94 млрд руб.

В «Роскапстрое» не согласились с расчетами и выводами о том, что компания не выполнила работы на половину стоимости проекта. Ответчик полагает, что все работы выполнены, но из-за того, что заказчик не получил часть исполнительской документации, в ОКО не смогли проверить и подтвердить объемы.

«Как тогда относиться к акту пусковых испытаний на чистой воде первой технологической очереди НСА от 5 декабря 2025 года, где вы подписались как заказчик? Этим же актом объект был передан для дальнейшей пусконаладки в эксплуатационную службу», — отметил представитель «Роскапстроя» Михаил Тихонов. Юристы ОКО ответить не смогли, так как пока не видели этот акт.

Генподрядчик назвал иск заказчика необоснованным.

«Мы возражаем против заявленных требований в полном объеме.

У нас есть акты выполненных работ и справки о стоимости работ, есть ряд актов о передаче помещений и оборудования заказчику. Мы не согласны с тем, что работы не выполнены»,— сообщил представитель «Роскапстроя».

Говоря о срыве сроков, Михаил Тихонов сообщил, что ОКО вовремя не передало качественную проектную документацию. «Она, кстати, до сегодняшнего дня нам не передана. Тем не менее комиссия заказчика пришла к выводу о готовности технологического оборудования и возможности его дальнейшего пуска»,— заявили в «Роскапстрое». Компания намерена подготовить подробный отзыв на иск нижегородского предприятия.

Также суд привлек третьим лицом дочернее общество генподрядчика «РКС-Чистые воды», которое работало на стройплощадке НСА.

Следующее заседание назначено на 18 июня. Кроме требования неустойки АО ОКО подало к «Роскапстрою» еще один иск, требуя взыскать с генподрядчика более 3 млрд руб. По этому заявлению будет проведено отдельное судебное разбирательство.

Роман Кряжев