«Вели себя как капризная девочка»

ФАС России отказала нижегородскому АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) во включении в реестр недобросовестных поставщиков федерального автономного учреждения «Роскапстрой». Это учреждение с осени 2022 года реконструирует Нижегородскую станцию аэрации. В ОКО говорят, что генподрядчик не шел навстречу по вопросам дополнительных работ, затягивал сроки и не мог организовать нормальное управление субподрядчиками на объекте. Продолжать с «Роскапстроем» работу на втором этапе модернизации очистных сооружений нижегородский заказчик не хочет, но намерен получить с него 196 млн руб. неустойки за просрочку при исполнении контракта. В ФАУ с выводами нижегородского заказчика не согласны, поэтому обжаловали отказ от контракта в суде.

Комиссия ФАС России рассмотрела заявление АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, бывшее АО «Нижегородский водоканал») и решила не включать в реестр недобросовестных поставщиков подведомственное Минстрою России федеральное автономное учреждение «Роскапстрой». Над этим решением в антимонопольной службе думали два дня и огласили его 22 апреля. Резолютивная часть будет опубликована антимонопольной службой позднее.

Как писал «Ъ-Приволжье», с сентября 2022 года «Роскапстрой» выступает генподрядчиком по реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА, очистные сооружения Нижнего Новгорода). Изначально единый контракт позже был разделен на два этапа: сметная стоимость первой очереди модернизации очистных составила 11,76 млрд руб. Муниципальный заказчик остался недоволен работой федерального подрядчика и недавно уведомил его об одностороннем отказе от договора.

Как рассказал гендиректор ОКО Дмитрий Сивохин, у заказчика есть опасения, что с нынешним кадровым составом «Роскапстроя» вторую очередь НСА не построят никогда.

«На таком огромном объекте должно быть доверие между заказчиком и генподрядчиком, но его не было.

Мы просили их выполнить объемы дополнительных работ параллельно с оформлением документации, чтобы соблюсти сроки. Они нам отвечали: „Нет, сначала мы зайдем в Нижегородсмету, потом заключим допсоглашение и затем приступим к работам“. То есть месяца через три. Вели себя, как капризная девочка, которую зовешь гулять, а она отказывается, говоря, что ноготь на левом мизинце плохо покрасила и теперь его перекрашивает. Желание сдать объект было только с одной стороны — с нашей»,— рассказал Дмитрий Сивохин.

По его словам, координация работы субподрядчиков на стройплощадке была поставлена плохо: они постоянно жаловались на отсутствие финансирования. Однако представителей «Роскапстроя» не волновала возможная приостановка работ, поэтому ОКО постоянно приходилось брать на себя роль прораба, решая проблемы строителей.

Муниципальный заказчик, нанимая подведомственное Минстрою крупное учреждение, рассчитывал и на то, что при удорожании и внеплановых работах генподрядчик сможет взять на себя часть финансовой нагрузки, прокредитовав расходы. Однако, по словам руководителя ОКО, средств у «Роскапстроя» не было и понимания с ним в этом вопросе найти не удалось. Также нижегородская компания подала на ФАУ в арбитражный суд, требуя взыскать более 196 млн руб. неустойки за просрочку исполнения контракта.

После того, как проектно-сметная документация на вторую очередь модернизации НСА пройдет госэкспертизу, ОКО планирует объявить конкурс по отбору нового генподрядчика.

Ранее стоимость заключительного этапа работ составляла около 20 млрд руб., но эксперты наверняка ее скорректируют, отметил Дмитрий Сивохин. Продолжать сотрудничать с ФАУ «Роскапстрой» заказчик больше не хочет. «Если придется работать с ними дальше, у меня половина строительного блока встанет и уйдет»,— добавил руководитель ОКО.

В ФАУ «Роскапстрой» с претензиями нижегородской коммунальной компании не согласны и пообещали позже высказать свою позицию по сложившейся ситуации.

Компания также подала заявление в суд на ОКО о «признании недействительным ненормативного правового акта». Не исключено, что генподрядчик хочет оспорить решение заказчика об отказе от договора.

В информационной системе госзакупок контракт между ОКО и «Роскапстроем» со сроком завершения работ 3 октября 2025 года пока числится в стадии «исполнения», хотя обновленное оборудование очистных сооружений Нижнего Новгорода уже запущено в работу. Первую очередь НСА модернизировали, не прекращая прием канализационных стоков города.

Роман Кряжев