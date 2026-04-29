В первом квартале 2026 года в Ростовской области продали 175 грузовиков

В Ростовской области за январь–март 2026 года продали 175 грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонны. Это на 58 машин меньше, чем за тот же период 2025 года, когда было продано 421 транспортное средство. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на заместителя председателя ассоциации китайских автопроизводителей в России Александра Цыпина.

По мнению эксперта, за оставшиеся три квартала 2026 года отставание в объемах продаж от прошлогодних показателей удастся несколько сократить. «Могу предположить, что в конце года оно может снизиться на 5 процентных пунктов, до 53. Но в целом ожидать серьезного исправления ситуации с активизацией покупок грузовых автомобилей до конца 2026 года не стоит», — считает Александр Цыпин.

По итогам 2025 года доля Ростова-на-Дону в общем числе приобретенных грузовых машин в России составила 2%. При этом в целом по стране в первом квартале 2026 года число приобретенных новых грузовых автомобилей уменьшилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: покупатели оформили в собственность 12,3 тыс. машин, тогда как за январь–март 2025 года было реализовано 17,3 тыс. грузовиков.

Мария Хоперская