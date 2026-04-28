Трамп сообщил о просьбе Ирана разблокировать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран обратился с просьбой к американской стороне разблокировать Ормузский пролив. ВМС США начали останавливать суда, входящие и выходящие из иранских портов, с 13 апреля.

«Иран только что сообщил нам, что находится в "состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы как можно скорее "открыли Ормузский пролив", пока они пытаются разобраться с ситуацией с руководством (и я верю, что им это удастся!)», — написал господин Трамп.

Иран до начала военной операции США и Израиля (28 февраля) экспортировал через Ормузский пролив до 1,6 млн баррелей нефти в день. После блокады США объемы резко сократились. С 11 апреля США и Иран ведут переговоры о заключении мирной сделки, но к настоящему моменту они зашли в тупик из-за разногласий по иранской ядерной программе.