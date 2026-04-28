Морская блокада раскачивает Иран

Высший совет национальной безопасности Ирана созвал экстренное заседание, главной темой которого стали последствия морской блокады, введенной США 13 апреля. На рассмотрение участникам встречи были представлены доклады спецслужб Исламской Республики, в которых утверждается, что в стране могут возобновиться протестные акции, подавленные властями 8–9 января. Условиями возможного социального взрыва силовые структуры считают паузу в боевых действиях, которая позволяет выйти на улицы несогласным, и ситуацию в экономике. Она может рухнуть, если блокада продлится больше шести—восьми недель, предупредили силовики.

Фото: Tasnim News Agency Участников заседания Высшего совета безопасности Ирана под председательством Мохаммада Багера Зольгадра (на фото) всерьез встревожили доклады иранских спецслужб, в которых утверждается, что из-за сложного экономического положения новые уличные волнения в Исламской Республике практически неизбежны

О заседании Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), которое прошло под председательством его главы Мохаммада Багера Зольгадра, сообщили вечером 27 апреля источники оппозиционного телеканала Iran International. Когда прошла сама встреча, неизвестно. Поводом для ее созыва стали доклады иранских спецслужб. В них утверждается, что новые уличные волнения в Иране практически неизбежны. Главной причиной может стать ситуация в экономике, которая продолжает ухудшаться из-за американской блокады иранских портов, предупреждают силовики.

В Тегеране опасаются, что люди могут выйти на улицы уже 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, празднование которого в прошлом нередко перерастало в Иране в стихийные демонстрации под антиправительственными лозунгами.

Иранские официальные лица признают, что негативных факторов в экономике, которые могут спровоцировать социальный взрыв, накопилось слишком много. Это рост цен, инфляция, паралич ключевых отраслей национальной промышленности, включая нефтяную, нефтехимическую и сталелитейную. Восстановление работы этих секторов может занять годы, полагают власти. Кроме того, начавшиеся 28 февраля боевые действия привели к тому, что банковские и финансовые учреждения были вынуждены ограничить или прекратить работу.

Еще один кризисный симптом, который вызывает тревогу у иранских силовиков,— это продолжающийся рост безработицы в Иране. В докладах, представленных членам ВСНБ, говорится, что только из-за отключения интернета почти 20% иранцев, чья работа полностью зависит от доступа к онлайн-услугам, практически остались без средств к существованию. К концу мая, согласно прогнозам, число безработных может серьезно увеличиться.

На заседании ВСНБ прозвучали оценки, согласно которым экономика Ирана может рухнуть, если морская блокада, введенная президентом США Дональдом Трампом с 13 апреля, продлится больше шести—восьми недель.

Вечером 27 апреля министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что его ведомство продолжит усиливать экономическое давление на Иран. На этот раз, дал понять глава Минфина, под удар попадут все международные партнеры иранских авиакомпаний, которые 25 апреля возобновили свои регулярные рейсы.

«Ведение бизнеса с подсанкционными иранскими авиакомпаниями создает риск введения санкций США,— отметил господин Бессент в соцсети X.— Зарубежные страны должны принять все необходимые меры, чтобы гарантировать, что компании в их юрисдикциях не предоставляют услуги этим самолетам, включая поставку авиационного топлива, бортового питания, сборов за посадку или техническое обслуживание».

Министр финансов США подчеркнул, что его ведомство «не будет колебаться в применении рестрикций против любых третьих стран, которые помогают иранским компаниям или ведут бизнес с ними».

А в следующем твите Бессент выразил уверенность в том, что в скором времени Иран начнет пожинать плоды морской блокады. «Пока выжившие лидеры Корпуса стражей исламской революции загнаны в угол, словно затопленные крысы в канализационной трубе, неустойчивая нефтяная промышленность Ирана начинает сокращать добычу из-за американской блокады,— констатировал министр.— Прокачка нефти скоро обрушится. Дефицит бензина уже на подходе!»

Из-за морской блокады Иран действительно стал прибегать к ранее не практиковавшимся методам экономии места для хранения нефти, заявили изданию The Wall Street Journal (WSJ) действующие и бывшие иранские чиновники.

Так, по их словам, в городах Ахваз и Асалуйе власти стали использовать для хранения избыточного сырья не предназначенные для этого контейнеры и неисправные резервуары. Параллельно иранское руководство пытается направлять нефть своему главному импортеру Китаю по железной дороге, сообщает WSJ.

Но именно экономическое давление на Иран — это то, от чего не может отказаться президент США в рамках переговоров о завершении вооруженного конфликта, утверждают американские источники катарского портала Middle East Eye (MEE).

«Для Трампа сложнее всего решить вопрос об отмене санкций. Насколько я понимаю, это более деликатный вопрос, чем ядерная проблема»,— цитирует издание собеседника, знакомого с ходом американо-иранских дискуссий. Стоп-фактором, по словам источников MEE, является то, что в течение почти десяти лет господин Трамп выстраивал свою внешнеполитическую повестку вокруг идеи о необходимости «максимального давления» на Исламскую Республику за счет мощи финансовой системы США. Не исключено, что это и является основной причиной возникшего тупика в американо-иранских переговорах, резюмируют собеседники MEE.

Нил Кербелов