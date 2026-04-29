Bloomberg узнал о планах ЕС ужесточить условия выдачи Украине €90 млрд

Евросоюз (ЕС) может ужесточить условия предоставления Украине кредита €90 млрд, из-за чего часть выплат будет зависеть от введения «непопулярных налоговых изменений». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняет агентство, обсуждаемый ЕС план затронет €8,4 млрд макрофинансовой помощи, которые планируется предоставить Украине в этом году. Для получения средств украинские власти должны повысить НДС до 20% для компаний, работающих по льготной системе и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен ($90,7 тыс.). По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ($907 млн) ежегодно.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил агентству, что европейские власти «неустанно работают» над финализацией меморандума о взаимопонимании, определяющего условия финансирования Украины. По его словам, ЕС координирует программу реформ с Международным валютным фондом.

В апреле Совет ЕС принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Первый транш из этой суммы ЕК выплатит в мае. Средства будут получены через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. В 2026 году Украине будет доступно €45 млрд. Выплаты зависят от финансовой стратегии, подготовленной самой Украиной.