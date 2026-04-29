Главу стрелкового центра при ДОСААФ в Петербурге арестовали по делу о мошенничестве

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу руководителя стрелково-спортивного центра ДОСААФ Илью Гущина. Он обвиняется в организации мошеннической схемы с банковскими гарантиями на сумму около 100 млн рублей. Ущерб причинен одному из коммерческих банков, выдавших гарантии под фиктивные договоры поставки нефтепродуктов. Гущин пробудет под арестом до 22 июня 2026 года, пишет «РИА Новости».

Ущерб причинен одному из коммерческих банков

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По версии следствия, не позднее июля 2023 года Гущин и иные должностные лица ООО «ТК Сокол», ООО «Фемистокол» и АО «Петроэлектросбыт» обратились в банк за получением гарантий для обеспечения обязательств «Сокола» перед «Петроэлектросбытом» по заведомо фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. Банк, введенный в заблуждение, одобрил выдачу гарантий.

В дальнейшем соучастники обеспечили перечисление со счетов «Петроэлектросбыта» на счета «Фемистокола» около 46,2 млн рублей по первому договору и почти 45 млн рублей по второму. Следствие считает Гущина организатором этой схемы. При избрании меры пресечения суд учел его особое положение в преступной группе и высокий социальный статус.

Подсудимый возражал против ареста, просил назначить запрет определенных действий, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные фигуранты и эпизоды противоправной деятельности.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Петербурге силовики нагрянули с обысками к главе стрелков ДОСААФ.

Кирилл Конторщиков