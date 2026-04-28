В Петербурге силовики нагрянули с обысками к главе стрелков ДОСААФ

В Санкт-Петербурге прошли обыски в помещениях ДОСААФ и коммерческих структурах. Силовики нагрянули к главе по практической стрельбе Илье Гущину. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание «Фонтанка».

Силовики расследуют поставки топлива «Петроэлектросбыту» на 100 млн рублей.

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Как пишет издание, обыски проходили утром во вторник, 28 апреля. Следователи регионального ГСУ ГУ МВД и оперативники экономической полиции пришли в офисы компаний ТК «Сокол» и «Фемистокол». Организации фактически находятся в здании стрелкового центра ДОСААФ. Кроме того, обыски коснулись руководителя стрелково-спортивного центра Ильи Гущина.

Причина обысков связана с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Силовики расследуют поставки топлива «Петроэлектросбыту» на 100 млн рублей.

По информации СМИ, в 2023 году трейдер ООО ТК «Сокол» договорился передать электрикам автомобильное топливо на крупную сумму. Однако бензин так и не был доставлен. На тот момент Гущин являлся коммерческим директором ТК «Сокол» и гендиректором нефтетрейдерской фирмы «Фемистокол». Сегодня эти компании ликвидированы.

Карина Дроздецкая