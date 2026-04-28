В Петербурге силовики нагрянули с обысками к главе стрелков ДОСААФ
В Санкт-Петербурге прошли обыски в помещениях ДОСААФ и коммерческих структурах. Силовики нагрянули к главе по практической стрельбе Илье Гущину. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание «Фонтанка».
Как пишет издание, обыски проходили утром во вторник, 28 апреля. Следователи регионального ГСУ ГУ МВД и оперативники экономической полиции пришли в офисы компаний ТК «Сокол» и «Фемистокол». Организации фактически находятся в здании стрелкового центра ДОСААФ. Кроме того, обыски коснулись руководителя стрелково-спортивного центра Ильи Гущина.
Причина обысков связана с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Силовики расследуют поставки топлива «Петроэлектросбыту» на 100 млн рублей.
По информации СМИ, в 2023 году трейдер ООО ТК «Сокол» договорился передать электрикам автомобильное топливо на крупную сумму. Однако бензин так и не был доставлен. На тот момент Гущин являлся коммерческим директором ТК «Сокол» и гендиректором нефтетрейдерской фирмы «Фемистокол». Сегодня эти компании ликвидированы.