«Ведомости»: Azur Air будет перевозить пассажиров от Wildberries

Чартерная авиакомпания Azur Air сверстала полетную программу в турецкую Анталью на лето этого года исключительно под туроператора Fun & Sun. Туроператор занимается развитием туристических сервисов для Wildberries. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, если раньше доли основных партнеров Azur Air — Anex Tour и Fun & Sun — были сопоставимы (около 40% кресел на бортах авиакомпании у каждого), то в сезоне 2026 года почти 99% рейсов в Анталью будут выполнены в интересах Fun & Sun.

В марте Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Azur Air из-за проблем с техобслуживанием самолетов. Сейчас в эксплуатации находится около 10 бортов из 23. Дефицит привел к тому, что из летней программы исключили 11 городов, среди которых — Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.

В марте этого года источники «Ъ» сообщили о возможном интересе Wildberries & Russ (РВБ) к покупке Azur Air, а сам туроператор Fun & Sun называют стратегическим партнером маркетплейса в сфере туристических сервисов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Wildberries потянуло в полет».