Туапсе держит удары

В ночь на 28 апреля третий раз менее чем за две недели Туапсе подвергся атаке беспилотников ВСУ. Упавшие на территорию НПЗ обломки БПЛА вызвали возгорание. На место по поручению президента направился глава МЧС Александр Куренков, который будет руководить ликвидацией последствий налета.

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе

Фото: Борис Морозов / РИА Новости. Дым от пожара на морском терминале в Туапсе

Беспилотная опасность была объявлена в Туапсе 28 апреля в 0:51 и отменена в 5:18. Спустя полчаса оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре на Туапсинском НПЗ, возникшем в результате падения обломков беспилотника.

Около половины десятого утра мэр Туапсе Сергей Бойко опубликовал пост о том, что огонь может перекинуться на жилые кварталы вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Жителям ближайших домов объявили о начале эвакуации и предложили размещение в пункте временного размещения, открытом в средней школе №6. О пострадавших гражданах или разрушениях жилья городские власти пока не сообщают.

С утра в тушении огня на территории НПЗ в Туапсе были задействованы 164 человека и 39 единиц техники.

Роспотребнадзор отслеживает состояние воздуха на прилегающих к заводу территориях. Специалисты признают, что концентрация опасных продуктов горения в атмосфере превышает норму, и рекомендуют жителям города не открывать окна и как можно меньше находиться на улицах, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Тушение пожара на нефтехранилищах в Туапсе будет контролировать лично глава МЧС Александр Куренков — такое поручение ему дал Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. ВСУ ударами по туапсинскому порту увеличивают дефицит нефти на мировых энергетических рынках, отметил представитель Кремля.

Налет беспилотников на Туапсинский НПЗ в ночь на 28 апреля — третья за неполные две недели атака ВСУ на предприятие и морской порт, в котором переваливают на экспорт мазут, нафту и дизельное топливо. Предыдущие были предприняты 16 и 20 апреля.

В первом случае в Туапсе были повреждены 24 частных и 6 многоквартирных домов, здания 2 учебных заведений и музыкальной школы. В гавани начался пожар. 20 апреля БПЛА снова ударили по городскому порту, где возобновился пожар. Погиб один человек, двое пострадали. Возгорание тушили несколько дней.

Рядом с НПЗ произошел разлив нефтепродуктов — они попали в реку Туапсе и море. Дым от пожаров распространился на большую территорию, продукты горения, оказавшиеся в атмосфере, вызвали «черные дожди» в Туапсе и окрестностях.

Несмотря на сильное задымление в Туапсе и окрестностях, ликвидация последствий предыдущих ударов БПЛА продолжается, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В уборке берегов Черного моря и реки Туапсе участвуют около 360 человек и более 60 единиц техники. На территории морского терминала и на береговой полосе центрального пляжа выставлены боновые заграждения, в устье реки Туапсе установлены нефтеловушки.

С береговой полосы собрано и вывезено на утилизацию более 7 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Оперштаб сообщил, что загрязнение является локальным.

Анна Перова, Краснодар