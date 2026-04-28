Эрмитаж: Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в разговоре с «Ъ» поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы. В пресс-службе Эрмитажа также сообщили, что ученый «в скором времени» вернется в Санкт-Петербург, где продолжит научную и просветительскую работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

«Мы ничего не знаем, нельзя навредить человеку. Поэтому все, что я могу сказать, что слава Богу, спасибо президенту Российской Федерации и всем тем, кто решил и сумел его вызволить. Все это сделано и делается для того, чтобы мы не продолжали работать в Крыму. Это касается не Бутягина, а всех нас. И вас в том числе»,— сказал господин Пиотровский.

Александра Бутягина обменяли в числе пяти человек на КПП «Переров—Беловежа» на польско-белорусской границе. Вместе с ним вернули супругу российского военнослужащего из Приднестровья. Российская сторона, по данным ФСБ, передала двух молдавских разведчиков. Еще три человека вернулись в Белоруссию. Кто они и на кого их обменяли, неизвестно.

Господин Бутягин был задержан в декабре 2025 года в Варшаве. Он следовал транзитом из Нидерландов на Балканы. Ученого задержали по запросу Украины, где он обвиняется в незаконной археологической деятельности в Крыму после 2014 года.

Мария Барановская, Полина Мотызлевская