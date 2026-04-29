От сырья ждут ценовых максимумов

Мировые цены на энергоносители в 2026 году вырастут на 24% и достигнут максимальных показателей с 2022-го, следует из вышедшего 28 апреля доклада Всемирного банка (ВБ). Базовый сценарий предполагает, что острая фаза войны на Ближнем Востоке закончится в мае, а судоходство в Ормузском проливе постепенно восстановится к октябрю. При затяжной блокировке канала или более длительном, чем ожидается, устранении последствий кризиса риски роста цен возрастают. Главными пострадавшими в любом из вариантов развития событий окажутся развивающиеся страны: инфляция в них в этом году, по оценкам ВБ, может разогнаться до 5,1–5,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello / Reuters Фото: Marco Bello / Reuters

Цены на энергоносители в этом году в среднем увеличатся на 24% относительно 2025-го, прогнозируют аналитики Всемирного банка в новом докладе о сырьевых рынках (Commodity Markets Outlook). Предполагается, что цены достигнут максимумов с 2022 года.

Аналитики отмечают, что атаки на энергетическую инфраструктуру в совокупности с блокировкой важнейшего коридора, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью (см. “Ъ” от 1 марта), обернулись крупнейшим в истории нефтяным кризисом — в марте поставки просели на 10 млн баррелей в сутки (б/с). Цена Brent выросла с $72 за баррель в конце февраля до $118 в конце марта, показав сильнейший месячный скачок за всю историю. В апреле цены несколько снизились после объявления перемирия, но все равно оставались более чем на 50% выше уровня начала года. В ВБ теперь ждут, что Brent в среднем будет стоить $86 за баррель в 2026 году против $69 в 2025-м, в 2027 году цена снизится до $70. При худшем сценарии — если перебои не прекратятся в ближайшие месяцы или будет нанесен дополнительный ущерб инфраструктуре — средняя цена Brent в 2026 году может составить $95–115 за баррель.

В докладе подчеркивается, что рынок способен частично смягчить последствия нефтяного кризиса. Часть выпавших объемов уже перенаправляется по альтернативным коридорам, часть — компенсируется за счет стратегических резервов и временно выведенных из-под действия санкций поставок из России и Ирана. Нарастить добычу и, как следствие, поставки рассчитывают ОАЭ — ради этого страна выходит из ОПЕК и ОПЕК+ (см. материал на стр. 1). Речи о полноценной замене нефти, поставляемой через Ормуз, впрочем, не идет. Если ограничения на судоходство сохранятся в мае, то во втором квартале нефтяной рынок может столкнуться с рекордным дефицитом — около 3,7 млн баррелей в сутки.

Под давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке оказываются и другие сырьевые товары. На Ормузский пролив приходилось около 30% мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ), причем альтернативных маршрутов для поставок из Катара и ОАЭ фактически нет, напоминают аналитики. В марте азиатский СПГ подорожал почти на 94%, европейский — на 59%, следует из подсчетов Всемирного банка. В том числе из-за перебоев в поставках СПГ еще одним каналом передачи шока стали удобрения — Ближний Восток занимает ключевые позиции в мировом производстве аммиака и карбамида (мочевины). Из-за конфликта Иран остановил производство аммиака, а Катар — выпуск карбамида, аммиака и серы после повреждения производственных мощностей. На этом фоне ВБ ожидает, что цены на удобрения в 2026 году вырастут более чем на 30%, а отдельно на карбамид — почти на 60%, до средних $675 за тонну.

На продовольственные рынки влияние конфликта пока остается ограниченным, считают в ВБ: война напрямую не затронула поставки зерна (как военная операция РФ на Украине). В марте 2026 года продовольственные товары подорожали примерно на 3%, для сравнения: в марте 2022-го рост составлял около 11%.

При затяжном конфликте все описанные риски усилятся, подчеркивается в докладе. Особенно серьезно пострадают развивающиеся экономики, которые, вероятнее всего, столкнутся со стагфляцией — ускоряющейся инфляцией из-за последствий конфликта — и замедлением роста ВВП из-за дорогой энергии, проблем с поставками и общего ухудшения условий для ведения бизнеса. В базовом сценарии инфляция в этих странах вырастет до 5,1% после 4,7% в 2025 году, в худшем — до 5,8%. Рост ВВП развивающихся экономик замедлится до 3–3,6% после 4,3% в прошлом.

Кристина Боровикова