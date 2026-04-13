Ипотеки будет выше крыши

За 2026 год объем ипотечных кредитов увеличится на 15–20% и составит более 5 трлн руб., по прогнозу «Эксперт РА». Рост произойдет в основном за счет рефинансирования и снижения ставок по рыночным программам. Впрочем, к концу года достигнуть ставки 12%, необходимой для массовой доступности программ, не удастся.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

По итогам 2026 года объем выдач ипотечных кредитов может увеличиться на 15–20% и превысить 5 трлн руб., прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА». При этом к концу года доля льготных программ может составить 50%, в то время как в 2025 году они занимали более 80% от общего объема выдач. Впрочем, другие эксперты и участники рынка остаются чуть более осторожны в своих прогнозах, предполагая сохранение выдач на уровне прошлого года (по данным ЦБ, в 2025 году объем выдачи составил 4,5 трлн руб.).

Один из основных факторов, который будет способствовать увеличению объемов выдачи, — постепенное снижение ставок по ипотечным программам. Впрочем, в первом полугодии значительных изменений ждать не приходится. Заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов считает, что ставки по рыночным программам будут снижаться медленно, примерно на 1 процентный пункт (п. п.) в квартал. «В условиях действующих макропруденциальных лимитов и сохранения жестких риск-политик банки не будут спешить со снижением ставок по ипотеке»,— отмечает директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. В результате их среднее значение по итогам первого полугодия останется выше 18% годовых, добавляет эксперт. Во втором квартале доля ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках, выдаваемых заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% (или с первоначальным взносом (ПВ) меньше 20%) не должна превышать 7%, а выдаваемых заемщикам с ПДН выше 50% (и с ПВ меньше 20%) — 2%. Для кредитов на покупку готового жилья эти показатели составляют 20% и 10% соответственно.

При этом во втором полугодии снижение ставок может несколько ускориться. В том числе постепенно будет сокращаться спред между ставками по программам рыночной ипотеки и ключевой ставкой. Сейчас он составляет около 5 п. п. при ключевой ставке 15% и средневзвешенных рыночных ставках в 19,6–19,9% годовых, по данным ПАО «Дом.РФ». Такая разница «объясняется долгосрочным характером ипотеки (ожидания по процентной среде и инфляции закладываются на 15–30 лет вперед), аномально длительным периодом высоких ставок, рыночными ожиданиями, параметрами ликвидности и кредитных рисков», отметили в ВТБ. К постепенному сокращению спреда будет подталкивать банки усиление конкуренции прежде всего при покупке вторичной недвижимости, считает Антон Павлов. Впрочем, эксперты и участники рынка сходятся в том, что к концу года спред сократится, но до 3–4 п. п., а ставки по ипотеке опустятся только до 16% годовых, в то время как реально массовый характер рыночная ипотека сможет приобрести при ставке 12% годовых.

Вторым драйвером роста объемов выдачи ипотеки в 2026 году станет рефинансирование. «За рефинансированием начнут обращаться заемщики, бравшие кредиты в 2024–2025 годах»,— говорит директор рейтинговых финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. По данным ПАО «Дом.РФ» в конце 2024 — первой половине 2025 года ставки по ипотечным программам составляли 21,2–29,1% годовых. Руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов оценивает потенциальный рынок рефинансирования ипотечных кредитов в диапазоне от 0,5–1 трлн руб. «По нашим ожиданиям объемы рефинансирования могут выйти на уровень нескольких десятков миллиардов рублей в месяц»,— добавляет эксперт.

Однако существуют и сдерживающие факторы. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова относит к ним стоимость квадратного метра жилья и реально располагаемые доходы населения. По данным ЦБ, к концу 2025 года средняя цена за кв. м в России на первичном рынке составила 215,3 тыс. руб. (+21% к концу 2024 года), а на вторичном — 130,4 тыс. руб. (+14% к концу 2024 года). При этом среднемесячная номинальная зарплата, по данным Росстата в январе 2026 года составила 103,6 тыс. руб.

Дарья Загайнова