Танкеры пошли на попятную
Суда из ЕС сокращают перевозки российских нефтепродуктов
Связанные с западными компаниями танкеры начали сокращать активность на рынке перевозок российских нефтепродуктов после принятия 20-го пакета санкций ЕС. На Балтике уже отмечается сокращение доступного тоннажа и резкий рост ставок фрахта, до рекордных показателей в отдельных направлениях. Сдерживают удорожание перевозок пока лишь слабые темпы экспорта.
Нефтяной танкер в Финском заливе
Греческие судовладельцы, обеспечивавшие значительную часть перевозок российских нефтепродуктов, начали сокращать активность на рынке РФ, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Участники рынка, на которых ссылаются аналитики, связывают это с ростом рисков после введения 20-го пакета санкций ЕС и пересмотром стратегий работы с российскими объемами.
Принятый в конце апреля 20-й пакет санкций ЕС включил «основу» для введения запрета на предоставление услуг на перевозку российской нефти, который будет осуществляться в координации с G7. Как говорится в регламенте, целесообразно внести изменения в потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Также под санкции ЕС подпали «Башнефть», «Славнефть», порты Приморск и Туапсе, терминал Каримун в Индонезии и так далее (см. “Ъ” от 25 апреля).
Сокращение активности греческих перевозчиков привело к снижению доступного тоннажа, прежде всего в Балтийском бассейне.
По данным ЦЦИ, к концу недели 20–26 апреля число танкеров для перевозки светлых нефтепродуктов в акватории балтийских портов сократилось до восьми-девяти — минимума с начала февраля.
Директор ЦЦИ Роман Соколов отмечает, что 20-й пакет санкций ЕС усилил геополитическое давление на европейских перевозчиков, которые работают в условиях кризиса в Ормузском проливе и вынуждены сокращать операции на рынке российских нефтепродуктов. По его словам, снижение доступности флота танкеров-продуктовозов на Северо-Западе (прежде всего греческих) совпало с отложенным спросом из-за ремонтов в портах Балтики. Это усилило давление на ставки фрахта нефтепродуктов, которые, в отличие от нефти, продолжают расти, добавляет господин Соколов.
По данным ЦЦИ, перевозка светлых нефтепродуктов из портов Балтики танкерами Handysize дедвейтом 30 тыс. тонн 20–26 апреля подорожала в среднем на 4–6%, до $140–183 за тонну. Ставки фрахта в страны Латинской Америки и Западной Африки обновили рекорды, увеличившись до $183 за тонну и $147 за тонну соответственно. Источник “Ъ” в отрасли допускает, что поставки в Африку могут быть предназначены для перепродажи в Европу транзитом через одну из африканских стран. В Черном море фрахт судов Handysize в Турцию остался стабильным, по другим маршрутам ставки выросли на 1–3%, до $175–190 за тонну.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин оценивает долю танкеров под греческим флагом в перевозках российских объемов в 10–20%. Впрочем, по его словам, краткосрочный эффект от ухода части судовладельцев сглаживается действием лицензии, продленной США до середины мая, которая позволяет отгрузки с участием судов теневого флота.
Увеличение ставок ограничено слабой экспортной активностью. По оценкам ЦЦИ, за 20–26 апреля из Приморска, Усть-Луги и Высоцка было отгружено шесть партий светлых нефтепродуктов общим объемом около 190 тыс. тонн — на 72% ниже уровня 2025 года.
В Черном море давление на морской экспорт оказывает ситуация в порту Туапсе. После серии атак в апреле ОАО РЖД ограничило перевозку грузов в адрес порта с 18 по 24 апреля, указывают в ЦЦИ.
Об очередной атаке, вызвавшей «масштабный пожар» на Туапсинском НПЗ, 28 апреля сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа вводится режим ЧС регионального уровня, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
В ЦЦИ ожидают сокращения экспорта мазута из Туапсе, который ранее демонстрировал заметный рост: по данным систем отслеживания танкеров, за 16–23 апреля из порта отправлено три судна общим объемом около 190 тыс. тонн — в 2,5 раза больше, чем в первой половине месяца. Логистика в Черном море также усложняется из-за изменения маршрутов. По данным аналитиков, часть судов предпочитает двигаться вдоль восточного побережья, что увеличивает продолжительность рейса примерно на двое суток. В апреле, согласно ЦЦИ, таким образом скорректировали маршруты около семи-восьми танкеров.