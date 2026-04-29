Слияние в цифрах

Стали известны параметры присоединения Дальневосточного банка (ДВБ) к Московскому кредитному банку (МКБ). Присоединение пройдет через конвертацию акций ДВБ в акции МКБ, последний для целей конвертации проведет допэмиссию. Капитал МКБ будет увеличен на 4,4%. Миноритарии, несогласные с планом присоединения, смогут продать свои акции МКБ по 10,35 руб. за бумагу, что на 40% превышает текущую рыночную цену и соответствует оценке всего банка в 346 млрд руб. У некоторых экспертов справедливость такой оценки вызывает вопросы.

МКБ в рамках присоединения ДВБ увеличит уставный капитал за счет допэмиссии акций на 4,4%, до 34,9 млрд руб., следует из материалов к внеочередному собранию акционеров, намеченному на 25 мая. Планируется разместить 1,475 млрд обыкновенных акций МКБ. Одна обыкновенная и привилегированная акция ДВБ конвертируется в 141,3 обыкновенной акции МКБ. Акционеры, которые проголосуют против или не примут участия в голосовании по вопросу реорганизации, получат право требовать выкупа принадлежащих им акций МКБ по цене 10,35 руб. за акцию. Рыночная стоимость одной акции МКБ (цена выкупа) была определена исходя из оценки 100% акций банка на 25 марта 2026 года в 346 млрд руб. от Русской службы оценки (РСО). Если к требованию на выкуп акций потребуется более 10% от стоимости чистых активов банка (34,29 млрд руб.), то они будут выкуплены пропорционально доле владения, согласно п. 5 ст. 76 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По данным «Интерфакса», на 1 января 2026 года МКБ занимал 8-е место по активам (5,17 трлн руб.), ДВБ — 86-е место (59,7 млрд руб.). Мажоритарным владельцем МКБ является концерн «Россиум», контролируемый группой «Регион» Сергея Сударикова. По последним открытым данным, материнской компанией ДВБ являлась ИК «Регион». О планах по присоединению ДВБ к МКБ было объявлено 13 апреля, тогда же стало известно, что присоединение будет проводиться через допэмиссию акций МКБ, однако ее параметры не раскрывались (см. “Ъ” от 15 апреля).

«Выкуп предложен по 10,35 руб., то есть с премией около 40% к текущей цене,— продолжает эксперт.— Однако оценка в 346 млрд руб. за 100% акций, выполненная РСО по 10,35 руб. за акцию,— это оценка рыночной стоимости,— обращает внимание управляющий фондом SharesPro и основатель одноименной финтех-платформы Денис Астафьев.— А балансовый капитал МКБ на 31 декабря 2025 года составлял 342,9 млрд руб., то есть P/BV сделки практически равен единице. Цена, можно сказать, щедрая».

В оценке РСО была игнорирована структура доходов МКБ по МСФО, полагает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Оценщик принял как данность, что банк стоит примерно столько же, сколько его очищенный капитал. Не учтено, что в третьем квартале, видимо, с ценными бумагами была какая-то разовая сделка, которая спасла прибыль (22,6 млрд руб.),— поясняет он.— При этом портфель проблемных активов МКБ, согласно МСФО, вырос за 2025 год с 70 млрд до 512 млрд руб., а обеспечение под них оценено всего в 10 млрд руб.». Проблемные активы на полтриллиона рублей прикрыты не залогами, а резервами, продолжает господин Абелев. «МКБ выручают, судя по отчетности, загадочные "прочие доходы", которые в 2025 году составили целых 195 млрд руб. (60% капитала без учета субордов),— добавляет управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.— Главные вопросы, которыми могли бы задаться инвесторы: какое дополнительное вливание может потребоваться МКБ в капитал, и откуда он его возьмет». «Ключевой вопрос — как новая команда под руководством Дины Маликовой (см. “Ъ” от 4 июля 2025 года) будет восстанавливать качество корпоративного портфеля»,— продолжает господин Астафьев. Норматив Н1.0 на уровне 11,04% при всех надбавках пока над пороговым значением, но запас не бесконечен, указывает он. “Ъ” направил запрос в МКБ.

Присоединение ДВБ в этой ситуации — стратегический маневр, уставный капитал МКБ после сделки вырастет всего на 4,4%, уверен Денис Астафьев: «Реальный плюс — это географическое присутствие на Дальнем Востоке и незначительное улучшение регуляторных нормативов». По мнению Анастасии Владимировой, влияние сделки на котировки МКБ уже отыграно, коррекция цены акций МКБ от пиковых значений апреля уже составила 23%, с 8,58 до 6,45 руб. за бумагу.

Ксения Дементьева