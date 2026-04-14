Восток станет ближе к московским финансам

Московский кредитный банк (МКБ) собирается до конца года присоединить Дальневосточный банк (ДВБ). Решение о реорганизации и проведении допэмиссии акций будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров МКБ, намеченном на конец мая. Реорганизация призвана усилить позиции МКБ на Дальнем Востоке. А готовность банка выкупить акции у несогласных с реорганизацией акционеров воодушевила инвесторов — на торгах Мосбиржи котировки поднялись до максимума с декабря прошлого года.

На внеочередном собрании акционеров, намеченном на 25 мая, МКБ намерен, в частности, рассмотреть вопросы реорганизации банка и увеличения уставного капитала. На запрос “Ъ” о сути запланированной реорганизации банк ответил релизом. «МКБ уже обслуживает корпоративных клиентов на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, поэтому объединение двух финансово-кредитных организаций поможет банку стать к ним ближе, еще более оперативно решая поступающие от них вопросы»,— говорилось в сообщении. В этом году также будут объединены сети офисов.

Согласно данным «Интерфакса», на 1 января 2026 года МКБ занимал 8-е место по активам (5,17 трлн руб.) среди российских банков, Дальневосточный банк находился на 86-м месте (59,7 млрд руб.). Мажоритарным владельцем МКБ является концерн «Россиум», контролируемый группой «Регион» Сергея Сударикова. По данным отчетности Дальневосточного банка по МСФО на 30 сентября 2021 года, его материнской компанией являлась ИК «Регион» Сергея Сударикова.

Присоединение ДВБ может стать продолжением реформы МКБ, которая началась прошлым летом. 27 июня 2025 года на собрании акционеров МКБ был утвержден новый состав наблюдательного совета. По словам одного из источников “Ъ”, в органы управления МКБ вошло большое количество представителей ВБРР. С 3 июля наблюдательный совет банка прекратил полномочия председателя правления МКБ Максима Коржова и одобрил назначение Дины Маликовой, ранее занимавшей пост главы правления ВБРР.

Вслед за этим МКБ занялся расчисткой баланса. Согласно отчетности по МСФО, за девять месяцев 2025 года он показал чистый процентный убыток почти в 127 млрд руб. Это произошло из-за создания значительных резервов на возможные убытки по долговым финансовым активам (199 млрд руб.). Причем большая часть резервов (почти на 188 млрд руб.) была создана в третьем квартале 2025 года. Эти изменения произошли на фоне ухудшения корпоративного портфеля банка. Согласно отчетности по МСФО, объем просроченных кредитов с начала года вырос в восемь раз, до 668 млрд руб., а его доля в портфеле достигла 28%. Рейтинговое агентство АКРА, в октябре подтвердившее кредитный рейтинг банка на уровне А+, отметило, что «доля проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле банка несколько увеличилась в сравнении с прошлогодним значением».

Эксперты не ждут от планируемого объединения с Дальневосточным банком существенного улучшения баланса МКБ, но отмечают, что этот процесс позволит оптимизировать расходы и усилит позиции банка на Дальнем Востоке.

Старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин считает: «Потенциал синергии заключается в оптимизации расходов на содержание дополнительной банковской лицензии, усилении офисного присутствия МКБ на Дальнем Востоке, а также в работе с накопленной розничной клиентской базой в соответствующем федеральном округе». По мнению управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, «затраты на сопряжение IT-систем и администрирование этого процесса, а также слияние команд персонала способны перекрыть любую возможную синергию».

По мнению госпожи Владимировой, большая часть сделки по присоединению ДВБ к МКБ пройдет по схеме обмена акциями. Аналогичный подход был использован при поглощении ХКФ-банка Совкомбанком в 2024–2025 годах. 10% капитала были оплачены деньгами, а 90% — акциями новой эмиссии Совкомбанка.

Котировки акций МКБ на торгах Московской биржи 13 апреля обновили максимум с начала декабря 2025 года, взлетев на 60%, до 8,3 руб. на фоне планов по выкупу (за 10,35 руб.) ценных бумаг у акционеров, проголосовавших против реструктуризации. На следующий день цена откатилась до 7,6 руб. С учетом оцениваемого Московской биржей free-float МКБ в 22% потенциальный объем предложения к выкупу со стороны миноритариев может превысить 76 млрд руб. Однако Анастасия Владимирова указывает, что «могут быть удовлетворены далеко не все заявки, так как размер выкупа не может превышать 10% стоимости чистых активов». По ее оценке, объем может составить не более 38 млрд руб.

“Ъ” направил запрос в группу «Регион».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева