Суд отклонил жалобу Александра Запесоцкого на отстранение с поста ректора СПбГУП
13-й Апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение об отстранении от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого. Сам он на слушание не явился, его интересы представлял адвокат Александр Габриелян.
Сторона защиты настаивала на необоснованности обеспечительных мер, введенных по просьбе Генеральной прокуратуры РФ, указывая на их несоразмерность. Ограничения, по мнению господина Габриеляна, были наложены не на имущество, а на деятельность юрлица, к которому у истца претензий не было. Господин Запесоцкий был отстранен именно от ректорских обязанностей, хотя, как подчеркнул адвокат, управление университетским имуществом в его функции не входило.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) также высказала мнение, что возвращение отстраненного ректора к руководству вузом позволит университету продолжить полноценную работу. Однако суд все эти доводы счел неубедительными.
В сентябре 2025 года Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства комплекс зданий СПбГУП. Речь шла о восьми объектах: учебном корпусе и общежитии на улице Фучика, зданиях гимназии для учащихся 8–11 классов и обслуживающей гимназию котельной. Надзорный орган обвинил Александра Запесоцкого в том, что он использовал имущество и средства университета для личного обогащения, выводил активы через своего сына, а полученную прибыль вкладывал в зарубежный бизнес и элитную недвижимость во Франции.
Сам господин Запесоцкий называл эти обвинения ложными и подчеркивал, что его работодатель — ФНПР — не запрещал ему заниматься предпринимательской деятельностью, а доходами от нее он вправе распоряжаться по своему усмотрению.
На время судебного разбирательства исполняющим обязанности главы вуза суд назначил Евгения Лубашева, который до этого руководил Санкт-Петербургским техникумом отраслевых технологий, финансов и права.