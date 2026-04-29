Технологии города берут

«Умные» дома, машины-автоматы, коботы — роботы, работающие рядом с людьми: такова сегодняшняя реальность. И когда стало падать качество интернет-связи и возникли ограничения в работе сервисов и приложений, эта реальность покачнулась.

Бизнес приспосабливается. Ищет — и находит — решения, не требующие постоянного подключения к внешним сервисам. Использует собственные корпоративные платформы и локальные модели искусственного интеллекта, помогающие автоматизировать процессы независимо от внешних платформ. Об этом — материал «Цифровизация с ограниченными возможностями».

При этом технологии продолжают развиваться. В стране начинает работать новая форма национальной валюты — уже третья: наряду с наличными и безналичными средствами, мы получаем возможность использовать в расчетах цифровой рубль, действующий на основе технологии блокчейна — распределенных реестров. И хотя Центробанк не настаивает на обязательном его использовании гражданами и бизнесом, те, кто возьмет на себя труд разобраться в этом, получат определенные преимущества. Цифровому рублю посвящен материал «Новая валюта: возможности и риски».

Статья «Мир в 3D-красках» — о яркой технологии информационного моделирования, которая сейчас очень активно используется в строительной отрасли. Прежде чем возвести какое-либо здание, специалисты создают его цифрового двойника — 3D-модель, в которой учитывают все архитектурные особенности, коммуникации и инженерные сети. Тут же, на уровне модели, исправляют коллизии (пересечения труб, кабелей и прочего), а также просчитывают количество и стоимость материалов, которые будут использованы, и определяют срок строительства. Эта технология крайне перспективна: в материале приводятся примеры ее применения в строительстве аэровокзала, аэропорта и морского порта, но эксперты убеждены, что уже в ближайшем будущем с ее помощью начнут строить не только отдельные здания, но и целые города.

Светлана Куликова, редактор Guide «Цифровая экономика»