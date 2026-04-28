Апрельский разгон

На Mutua Madrid Open, продолжающемся в столице Испании турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом €8,2 млн, успешно выступает россиянка Мирра Андреева. Обыграв в двух сетах канадку Лейлу Фернандес, она достигла полуфинальной стадии третьего подряд европейского состязания на грунте. Этот результат позволит Андреевой подняться в рейтинге с восьмого места на седьмое, а по очкам, набранным с начала сезона, она на данный момент стала пятой.

Фото: Isabel Infantes / Reuters Мирра Андреева

Три года назад Mutua Madrid Masters сыграл в карьере Мирры Андреевой судьбоносную роль. Отметив по ходу своего дебютного «тысячника» WTA 16-летие, юная россиянка сразу пробилась в четвертый круг. Первой ее соперницей в испанской столице тогда была та самая Лейла Фернандес, которая досталась ей сейчас в четвертьфинале. С тех пор Андреева вошла в мировую элиту, а канадка сохранила реноме непредсказуемой теннисистки, для которой вершиной до сих пор остается выход в финал Открытого чемпионата США в 2021 году.

Нынешний сезон складывается для Фернандес не лучшим образом, вследствие чего она потеряла несколько позиций в рейтинге, где сейчас занимает 25-е место. Однако две недели назад на грунте штутгартской «пятисотки» канадка едва не преподнесла сенсацию, имея два матчбола в четвертьфинале против будущей победительницы этого турнира Елены Рыбакиной. В Мадриде хрупкая, но очень быстрая и боевая левша тоже смотрелась хорошо. В третьем круге она, правда, отдала один сет молодой и перспективной американке Иве Йович, но в двух других матчах побеждала без особых проблем.

Андреева тем временем в понедельник в 1/8 финала устроила себе серьезное испытание на прочность.

Выигрывая в третьей партии у венгерки Анны Бондар — 5:1, она уступила пять геймов подряд и взяла верх лишь на тай-брейке. С момента окончания этого упорнейшего почти трехчасового противостояния до начала четвертьфинала оставалось менее суток, и были сомнения, что за такой срок россиянка сумеет восстановиться.

Первый сет продолжался 68 минут и оказался насыщен непредсказуемыми розыгрышами, исход которых зачастую был продиктован не логикой, а обоюдными обидными ошибками. В четвертом гейме на подаче Андреевой канадке пару раз сильно повезло (мяч задевал линию с внешней стороны), и дело закончилось брейком, но к началу девятого гейма в партии восстановилось равновесие. В одиннадцатом гейме Фернандес отыгралась с 0:40, а в двенадцатом Андреева спасла три сетбола, но на тай-брейке преимущество россиянки было очевидным. Соперница, не обладающая достаточной мощью, пыталась спровоцировать россиянку на ошибки, но вместо них получала в ответ плотные сильные удары, с которыми не справлялась.

Вторая партия началась с четырех брейков подряд. Затем Андреевой удалось наладить игру, в то время как у Фернандес в восьмом гейме случилась очередная потеря концентрации внимания. Отдав три очка подряд грубыми ошибками, она потеряла подачу, и в девятом гейме россиянка, поначалу уступая 0:30, смогла завершить встречу со второго матчбола безукоризненным мощным ударом после выхода к сетке. В итоге — 7:6 (7:1), 6:3 за 1 час 44 минуты.

Андреева, которая два предыдущих раза останавливалась в Мадриде в 1/4 финала, наконец прошла в полуфинал, подтвердив прогнозы относительно своих хороших перспектив в ходе грунтового сезона.

Ранее в апреле первая ракетка России взяла титул на турнире категории 500 в Линце и сыграла в полуфинале другой «пятисотки», в Штутгарте. Эта стабильность позволяет Андреевой постепенно подниматься в мировом рейтинге, где она в начале апреля замыкала первую десятку. На данный момент россиянка является восьмой ракеткой мира, а в понедельник она гарантированно поднимется на седьмое место. Что касается классификации по очкам, набранным с января, то там Андреева с шестой позиции переместится минимум на пятую, а может, и еще выше.

Евгений Федяков