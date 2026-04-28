Белоусов указал на непредсказуемость последствий поставок БПЛА из Европы Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о все большем участии Евросоюза в конфликте на Украине из-за поставок различного вооружения, в том числе БПЛА и их компонентов, для ударов по российской территории. По его словам, продолжение военной помощи Украине может грозить «непредсказуемыми последствиями».

«Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте»,— сказал Андрей Белоусов на совещании министров обороны стран ШОС в Бишкеке (цитата по ТАСС).

Господин Белоусов добавил, что Россия внимательно отслеживает производственно-логистические цепочки поставок западного оружия Украине и намеренно предает их огласке. 15 апреля, напомнил он, российское Минобороны опубликовало адреса европейских предприятий, где, как утверждается, производят БПЛА для Украины. Заводы расположены в Италии, Германии, Испании, Чехии, Израиле и Турции.