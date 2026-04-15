Минобороны России перечислило страны–производителей беспилотников для Украины

Комплектующие для беспилотников Вооруженных сил Украины производят предприятия Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиля и Турции, заявило Минобороны России. Ведомство также опубликовало список производителей, которых считает «филиалами украинских компаний в Европе».

В Италии производством комплектующих занимаются «КМД Авио», «Мвфлай», «Епа пауер» и «Джилардони», утверждает российское Минобороны. В Германии — компания в Ханау «Профессионал». В Мадриде — «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви», в Праге — «Пбс». «Элсайт» в израильской Хайфе производит модули подключения к сетям сотовой связи для нужд Украины, сказали в Минобороны.

На двух предприятиях «Туалком» в Турции создают приемники космических радионавигационных сигналов. «Доу Укса» в турецкой Ялове производит углеродное волокно для планера, указано в заявлении российского военного ведомства.

Увеличение выпуска беспилотников для ВСУ связано с ростом финансирования «украинских» и «совместных» оборонных предприятий в европейских странах, считают в российском Минобороны. В список «филиалов украинских компаний в Европе» ведомство включило две компании в Великобритании, две в Германии, одну в Дании, две в Литве, одну в Нидерландах, две в Польше и одну в Чехии. Полный перечень опубликован на сайте Минобороны России.