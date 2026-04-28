В Рыбинске на три дня закроют Волжский мост

В Рыбинске с 16 по 18 мая будет закрыт для проезда мост через Волгу в связи с заменой асфальта. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Капремонт моста длился с 2023 по 2025 год включительно. Как пояснил господин Рудаков, в минувшем году, в декабре, был уложен временный асфальт для быстрого запуска движения. Теперь его заменят на новый в рамках контракта.

На время работ рассматривался вариант реверсивного движения, но, как объяснил Дмитрий Рудаков, такой формат увеличит время ремонта и не обеспечит должного качества.

«Решили уложиться в три дня, но закрыть мост для транспорта полностью. Для пешеходов мост будет открыт»,— написал глава города.

С 16 по 18 мая будет открыта перехватывающая парковка за заправкой на левом берегу, на правом берегу запустят бесплатный автобус от Собора до ТЦ «Космос». В Заволжье намерены обеспечить бесперебойное круговое движение автобусов с остановкой у моста.

Алла Чижова