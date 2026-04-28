Рестораном года по версии Ultima Guide от «Яндекс Еды» в Петербурге назван Self Edge Japanese

Вечером, 28 апреля, в Санкт-Петербурге объявлены лауреаты обновленного ежегодного гастрономического путеводителя Ultima Guide от «Яндекс Еды». Главную награду — титул «Ресторан года» — получил Self Edge Japanese, который также признан лучшим заведением с картой напитков.

Помимо этого, в ходе церемонии, которая состоялась на Новой сцене Александринского театра, были названы победители в других ключевых номинациях: «Баром года» стал проект «Полторы комнаты». Награду за «Превосходный сервис» разделили ресторан Bourgeois Bohemians и бар OY!.

В обновленный путеводитель, который насчитывает 50 ресторанов и впервые 20 баров (от ретро-рюмочных до коктейльных заведений), вошли 11 новых ресторанных проектов. Среди них — ресторан дачной русской кухни «Огородники», китайская закусочная «Пища династии Минь», грузинский Vakh, французский Mon Chouchou. При этом свои позиции в списке сохранили «Банщики», Meal и Tiger Lily.

В барной части гида большинство мест специализируются на коктейлях. Например, El Copitas обыгрывает мексиканскую тему, «Гоблинский пунш» работает в формате фэнтези-таверны и подает пунши в консервных банках, а Apotheke Bar готовит напитки в интерьере старой аптеки без классического меню, ориентируясь на вкус гостя.

Методология отбора сочетает машинный анализ и экспертный опрос. На первом этапе искусственный интеллект «Яндекс Еды» изучил около 11 тыс. заведений города по более чем 100 параметрам, включая отзывы, посещаемость и частоту повторных заказов. В лонг-лист вошли 498 ресторанов и баров.

Далее заведения оценивали 18 тыс. пользователей сервисов «Яндекса» и 80 локальных экспертов. Критерии — меню, сервис, интерьер, атмосфера, а также вкус блюд и напитков. В финальный гид попали проекты, набравшие наибольшее количество баллов.

