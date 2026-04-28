«Изумруды свисают с верхних дуг короны, как капли»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Metropolitan Museum of Art Фото: The Metropolitan Museum of Art

Камень рожденных в мае — изумруд, и, как обычно, мы опираемся на классификацию Американской ассоциации ювелиров. Об изумруде в этой рубрике и вне ее мы уже говорили не раз, а сегодня поговорим о самых необычных объектах, созданных из изумруда.

Однозначно мой любимый — изумрудная чаша эпохи Великих Моголов начала XVII века, связанная с именем Шах-Джахана и входящая в коллекцию Аль-Тани, представленную в Национальном музее Катара. Это вырезанный из цельного изумруда сосуд, небольшая рюмка для вина. И здесь важно учитывать, что в период ее создания и само вино, и культура его потребления были другими: современные представления о размере бокала привели бы нас к мысли о крепких напитках.

Корона Анд из собрания Метрополитен-музея в Нью-Йорке создана в XVII–XVIII веках как украшение образа Девы Марии в кафедральном соборе колумбийского Попаяна. В ней использованы десятки изумрудов, включая центральный камень около 45 карат. При этом здесь довольно редкое решение: часть минералов не жестко инкрустирована, а закреплена подвижно, они свисают с верхних дуг короны, как капли, и свободно покачиваются.

Скульптура начала XVIII века из музея «Зеленые своды» в Дрездене — это фигура мавра, выполненная из дерева с элементами из золота и эмали, который на подносе несет изумрудную друзу. Сама друза — природный кластер кристаллов, не ограненный и не обработанный, и именно он становится и визуальным, и смысловым центром всей композиции.

Анна Минакова