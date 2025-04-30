«Изумруды — суперзвезды среди камней трапичи»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, где встречаются необычные самоцветы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gemsociety.org Фото: gemsociety.org

Камень рожденных в мае (и, как и всегда, я привожу классификацию Ассоциации ювелиров Америки) — изумруд. Об этих красивых зеленых бериллах мы говорили уже много-много раз. Но все же у меня есть чем вас удивить. Расскажу сегодня об очень редких изумрудах-трапиче. Не только бериллы могут быть трапиче, но именно они суперзвезды среди подобных камней.

Колумбийские изумруды считаются лучшими в мире. Они славятся своим ярким зеленым цветом, который появляется благодаря элементу хрому, придающий им столь ценимый оттенок. Когда изумруды формируются в виде кристаллов трапиче, а так называют отчетливый узор, напоминающий колесо с шестью спицами, они считаются одними из самых прекрасных и эффектных кристаллов, найденных в земле.

Само испанское слово «трапиче» обозначает многоспицевые зубчатые колеса, которые вращали волы, привязанные к ярму, чтобы молоть тростниковый сахар. Изумруды трапиче встречаются в черных сланцевых породах всего нескольких колумбийских шахт в западном поясе бассейна Восточной Кордильеры. Такие камни не гранят фасетами, а обрабатывают срезами, делают кабошонами, чтобы подчеркнуть уникальный узор.

Анна Минакова