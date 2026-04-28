В Приангарье установили охранную зону самой длинной пещеры в России

Охранную зону памятника природы регионального значения «Ботовская пещера» установили в Иркутской области. Указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как рассказали в правительстве региона, Ботовская пещера — длиннейшая России с суммарной протяженностью ходов 70,4 тыс. м: «Памятник природы представляет собой лабиринт многочисленных ходов». Вход в пещеру расположен на берегу реки Лены.

«Создание охранных зон необходимо для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы и на прилегающие к ним территории»,— объяснила глава минприроды Иркутской области Светлана Трофимова.

Ботовская пещера находится в 90 км от поселка Жигалово, в 500 км от областного центра. Возраст памятника оценивается в 100 тыс. лет. В июле 2022 года пещера получила статус особо охраняемой природной территории регионального значения Иркутской области.

Всего в Приангарье — 45 охранных зон памятников природы регионального значения. В ближайшее время этот статус могут получить еще пять объектов, отметили в правительстве региона.

Михаил Кичанов