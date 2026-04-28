В Новгородской области представили нового и.о. министра природных ресурсов
В Новгородской области назначили исполняющего обязанности министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Им стал Сергей Родин, сообщили в региональном правительстве.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Господин Родин является уроженцем региона, окончил Новгородский государственный университет по специальностям «Биология и география» и «Юриспруденция». Карьеру он начал в качестве учителя географии, затем работал в различных организациях.
С 2011 года Сергей Родин занимал пост заместителя председателя комитета лесного хозяйства и лесной промышленности области, возглавляя профильный отдел по взаимодействию с лесопромышленным комплексом. Позже был назначен заместителем министра природных ресурсов региона и руководителем департамента инвестиционного развития, освоения лесов и бюджетной политики.
Ранее исполнявшая обязанности министра Ирина Федотова освобождена от должности 27 апреля по состоянию здоровья.