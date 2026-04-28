Сергей Булатов назначен главным тренером «Крыльев Советов» до конца сезона

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» утвердил Сергея Булатова в должности главного тренера до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Главный тренер «Крыльев» Сергей Булатов

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Главный тренер «Крыльев» Сергей Булатов

Также в релизе команды сказано, что пост старшего тренера занял Виталий Панов. С 1 апреля Сергей Булатов исполнял обязанности главного тренера после ухода Магомеда Адиева. Под его руководством клуб провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых одержали одну победу, дважды сыграли вничью и уступили в двух встречах.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 27 турах. В следующем матче команда на своем после примет московский «Спартак».

Таисия Орлова