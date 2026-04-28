Мишустин назвал необходимое российской экономике число сотрудников

Российской экономике до 2032 года потребуется почти 12 млн новых сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что больше всего работников нужно в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, в сфере информации и связи.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам премьера, отмечается спрос на выпускников вузов и колледжей по таким направлениям как машиностроение, химическая отрасль, ядерная энергетика. Они востребованы для реализации «национальных проектов технологического лидерства», сообщил господин Мишустин.

Премьер рассказал, что правительство учитывает, как современный технологический уклад влияет на ситуацию с занятостью. В частности, анализируют статистические данные со всей страны, сценарии социально-экономического развития регионов и обратную связь от работодателей. «Сам часто общаюсь с руководителями компаний... Большинство из них говорит, что на их предприятиях выпускники чаще всего трудоустраивались по той специальности, которую получили»,— сказал Михаил Мишустин на марафоне «Знание. Первые».

В 2025 году кадровый резерв в России сократился до 4,4 млн человек. Это на 9%, или на 415 тыс. меньше, чем годом ранее, сообщали в FinExpertiza. По данным Центробанка, большинство российских компаний «заморозило» наем дополнительных работников до конца года. Сокращение спроса на труд затронуло и действующих сотрудников.

Подробности — в материале «Ъ» «Труд ставят на паузу».