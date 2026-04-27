Кадровый резерв в России за пять лет сократился почти вдвое

По итогам 2025 года кадровый резерв в России сократился до 4,4 млн человек. Это на 9% или на 415 тыс. меньше, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

К кадровому резерву относятся люди, которые в данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда. Эта категория делится на три сегмента: безработные (1,7 млн человек, активно ищут работу), «потенциальная рабочая сила» (551 тыс., люди не готовы выйти на работу прямо сейчас), желающие трудоустроиться, но не предпринимающие шагов (2,2 млн).

За последние пять лет численность кадрового резерва уменьшилась почти вдвое — с 7 млн до примерно 4 млн человек. При этом доля резерва по отношению к числу занятых снизилась с 10% в 2021 году до 6% в 2025-м, а число работающих увеличилось с 72 млн почти до 75 млн. Это значит, что все больше людей вовлекается в экономику, а доступных трудовых ресурсов становится меньше, уточнили в FinExpertiza.

В среднем по стране на одну вакансию пришлось 2,6 человека из кадрового резерва. Больше всего потенциальных соискателей на одно место — в Ингушетии (282 человека), Дагестане (111), Северной Осетии (43), Чечне (33) и на Алтае (9). В других регионах обратная ситуация — вакансий больше, чем доступных кандидатов. Самый заметный разрыв — в Амурской области (на одного человека приходится около 2,3 предложения), в Тульской (2 предложения), в Ленинградской и Кировской областях (1,8 и 1,6).

В пресс-службе Минтруда заявили, что за пять лет число занятых увеличилось более чем на 3 млн человек. Основным кадровым резервом в ведомстве назвали молодежь — ежегодно на рынок труда выходит почти 1,7 млн выпускников.

По данным Центробанка, большинство российских компаний «заморозило» наем дополнительных работников до конца года. Сокращение спроса на труд затронуло и действующих сотрудников — в 2025 году в России рекордно выросло число тех, кто трудится неполную рабочую неделю. По мнению экспертов, такая тактика позволяет компаниям быстро снизить расходы на кадры в условиях низкого спроса на продукцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Труд ставят на паузу».