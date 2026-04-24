«Литрес» проведет проверку после маркировки книг Пушкина, Гоголя и Толстого

Книжный сервис «Литрес» проверяет ситуацию с маркировкой произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого на предмет возможной ошибки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Литрес».

Ранее на платформе в описании произведений «Нос», «Вий», «Руслан и Людмила», «Повести Белкина» и некоторых других классических текстов появилось предупреждение о наркотических веществах.

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ предусматривается уголовная и административная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Издания, выпущенные до 1 августа 1990 года, под действие данных требований подпадать не должны.