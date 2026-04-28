Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил об отставке Алексея Шпилевского с поста главного тренера. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Алексей Шпилевский

Также отмечается, что тренерский штаб покинули помощники белорусского специалиста — Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос. «Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию. Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ»,— приводит пресс-служба слова генерального директора клуба Виталия Карасева.

Алексей Шпилевский возглавил «Нижний Новгород» в июне 2025 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда провела под его руководством 27 матчей. Клуб одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

В турнирной таблице РПЛ «Нижний Новгород» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За три тура до конца чемпионата страны отрыв от зоны стыковых матчей составляет два очка; от 12-го места, гарантирующего сохранение места в элитном дивизионе, команду отделяет четыре балла.

Таисия Орлова