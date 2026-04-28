Песков: парад 9 Мая в Москве состоится

Парад Победы на Красной площади 9 Мая традиционно состоится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В каком формате пройдет мероприятие, пока неизвестно.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-колла представителя Кремля спросили, состоится ли 9 Мая парад Победы с прохождением военной техники. «Разумеется, парад состоится. По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем»,— ответил господин Песков.

В начале апреля в Telegram-каналах появилась информация о том, что Парад Победы в Москве 9 мая может быть отменен. Кремль это отрицал. Из-за угроз безопасности на фоне СВО 9 Мая в регионах отметят по-разному.

Подробности — в материале «Ъ» «Парадная готовность».