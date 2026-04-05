Песков опроверг сообщения об отмене Парада Победы 9 мая
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к празднованию Дня Победы 9 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Мы готовимся к празднованию Дня Победы»,— сказал господин Песков корреспонденту «Осторожно Media». Его слова в своем Telegram-канале приводит глава проекта Ксения Собчак.
В начале апреля некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что Парад Победы в Москве 9 мая якобы может быть отменен.