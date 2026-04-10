Парадная готовность

Региональные власти начали определяться с форматом проведения торжеств в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В приграничных субъектах от шествий войск и техники, вероятнее всего, откажутся, тогда как в Центральной России мероприятия все-таки проведут. Решение о местных парадах традиционно отдается на усмотрение губернаторов и под их ответственность, напоминает собеседник “Ъ” в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Больше всего сомнений в перспективах проведения парада на 9 Мая у властей приграничных регионов. В Курской и Белгородской областях торжественные шествия войск и техники не проводятся с начала специальной военной операции (СВО). В Курске решение об отказе от парада уже принял оперативный штаб, об этом 23 марта заявил губернатор Александр Хинштейн. В Белгороде, по данным источников “Ъ”, власти могут принять аналогичное решение.

О планах чиновников в Брянской, Липецкой и Орловской областях, где парады из-за возможных провокаций отменяли только в 2023 году, пока неизвестно. То же самое в Тамбовской области, где с начала СВО он проводился каждый год. Источники, близкие к руководству Воронежской области, сообщили “Ъ”, что решение будет принято с оглядкой на федеральный центр, где в сохранении привычного формата торжеств на Красной площади пока сомневаются. В прошлом году 9 Мая в Воронеже прошел военный парад местного гарнизона.

По данным осведомленных источников “Ъ”, параметры торжеств в Москве обсуждаются из-за вопросов обеспечения безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос “Ъ”. Собеседник, близкий к администрации главы государства, уточнил, что решение о проведении местных парадов традиционно отдается на усмотрение губернаторов и под их ответственность.

В южных регионах, которые также регулярно подвергаются атакам со стороны Украины, “Ъ” рассказали, что в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае склоняются к повторению опыта прошлых лет. Для полуострова это полная отмена парадов, а для Кубани — торжественное шествие войск в единственном населенном пункте, городе-герое Новороссийске. В администрации Ставрополя, по данным источников “Ъ”, нет окончательного решения, как город отметит 9 мая.

Не сомневаются в проведении парада власти Санкт-Петербурга, Уфы (Башкирия), Ульяновской, Нижегородской, Волгоградской, Пензенской и Новосибирской областей. В Иркутской области, Забайкалье и Бурятии парады пройдут как минимум в региональных центрах. В пресс-службе губернатора Астраханской области “Ъ” сообщили, что 9 Мая столица региона отметит «как обычно» (парад в Астрахани отменялся только в ковидном 2020 году). В правительстве Ростовской области “Ъ” также подтвердили проведение праздничного шествия войск, но уточнили, что решение о том, будет ли мероприятия открытым или закрытым для публики, примут ближе к празднику.

В Татарстане пока не делали официальных заявлений по формату торжеств. Тем не менее на проведение парада в Казани уже объявлен тендер.

Местные власти планируют потратить на него около 65 млн руб., что на 20 млн руб. больше, чем в прошлом году. Из тендера также следует, что на локации планируется установить трибуны для зрителей.

Публично о планах провести парад отчитались губернаторы Ярославской и Кировской областей Михаил Евраев и Александр Соколов. Главы регионов провели заседания оргкомитетов грядущих торжеств. В Ярославле на парад будут свозить публику из соседних городов на автобусах, а в Кирове в составе парадного строя впервые пройдут участники СВО.

Степан Мельчаков; корсеть “Ъ”