Соловьев извинился перед Боней за оскорбления после ее обращения к Путину

Телеведущий Владимир Соловьев пригласил на свою программу блогера Викторию Боню и в эфире принес извинения за оскорбления в ее адрес. В апреле телеведущая записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором она в том числе раскритиковала блокировки соцсетей и предупредила о росте недовольства среди россиян. Это обращение вызвало резкую критику со стороны Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий Владимир Соловьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Телеведущий Владимир Соловьев

Виктория Боня назвала незаслуженными оскорбления в ее адрес со стороны ведущего. Тот признал, что должен извиниться. «Вы абсолютно правы, конечно, я был слишком эмоционален, и, конечно, какая бы ни была мотивация за тем и о чем, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире»,— сказал Владимир Соловьев перед началом интервью с блогером.

Виктория Боня говорила, что записала видеообращение к президенту «от лица народа», поскольку считает, что между обычными людьми и главой государства — «толстая стена». В видеоролике она также высказалась на тему наводнений в Дагестане, затронула порядок предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных, ситуацию с изъятием скота в Сибири. В Кремле ознакомились с видеообращением и заверили, что власти ведут кропотливую работу по проблемным вопросам.