ФНС с начала года предоставила налоговые вычеты более чем на 200 млрд рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) с начала 2026 года в автоматизированном режиме предоставила налоговые вычеты на сумму более 200 млрд руб. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на заседании комитета Совета федерации по бюджету.

ФНС предоставляет вычеты на лечение, обучение, спорт. «Мы за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам»,— пояснил господин Егоров (цитата по ТАСС).

Глава ведомства также рассказал, что по итогам первого этапа налоговой амнистии под обеление попало более 10 тыс. групп налогоплательщиков. Это почти 25,4 тыс. организаций, которые «стали абсолютно прозрачными», отметил он. «Сумма под амнистию, которая попала у таких налогоплательщиков, составляет 22,1 млрд руб.»,— добавил Даниил Егоров.

В ноябре 2025 года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс страны. В их числе — поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором предприниматели на упрощенной или патентной системе налогообложения обязаны уплачивать НДС.

